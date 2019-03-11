كل ما تريد معرفته عن مباراة الزوراء والوصل اليوم في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الوصل الإماراتي مواجهة قوية ضد مضيفه الزوراء العراقي، اليوم الاثنين، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم على ملعب كربلاء.

لن يكون اللقاء سهلاً بالنسبة للوصل الباحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في ظل طموح الزوراء صاحب الأداء الحماسي والسريع والمتسلح بتشجيع جماهيره.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة الزوراء والوصل.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:00، مساء اليوم الاثنين، بتوقيت الإمارات، 17:00 مساء بتوقيت العراق بصافرة الحكم كوك مان ليو من هونغ كونغ.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق سوار الذهب، والكأس 7 بصوت المعلق أحمد المعمري.

لحظة وصوله الى كربلاء ..

نادي الوصل الاماراتي يتدرب في احدى فنادق العراق استعداداً لمواجهة الزوراء غداً في دوري أبطال آسيا

لاتعلم ماهي الأسباب التي أجبرت نادي الوصل على التدريب في صالة الفندق ؟ أم أن العراق لم توفر لهم ملعباً للتدريب !! pic.twitter.com/YH9yRvXYM9 — سعد الحارثي (@S_Alshdadi) March 10, 2019

تاريخ المواجهات وترتيب الفريقين

يحتل الوصل صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط بعد فوزه بالجولة الأولى على النصر السعودي بهدف نظيف، بينما يحتل الزوراء المركز الثالث برصيد نقطة بعد التعادل مع ذوب آهن أصفهان الإيراني خارج الديار.

ولم يتقابل الفريقان من قبل في أي بطولة رسمية، وكانت آخر مواجهة للوصل ضد فريق عراقي أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2008 وفاز بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم بالكويت، بينما كان آخر لقاء للزوراء ضد فريق إماراتي أمام الوحدة عام 2007 بدوري أبطال آسيا وانتهى بالتعادل 1-1.

انطلاقة الوصل

يبحث الوصل عن مواصلة انطلاقته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي لتعزيز الصدارة مع المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب، الذي تحدث قبل اللقاء، مؤكداً أن المواجهة قوية أمام منافس عنيد، خاصة أن الزوراء لديه طموح كبير وتعادل خارج أرضه بجانب بعض الإصابات.

يفتقد الوصل اثنين من أبرز نجومه وهما البرازيليان كايو كانيدو ورونالدو مينديز بسبب الإصابة، ويعول الامبراطور على موهبة نجمه المخضرم البرازيلي فابيو ليما الذي سجل هذا الموسم 9 أهداف بالقميص الأصفر على مستوى بطولتي الدوري الإماراتي ودوري أبطال آسيا.

ويعتمد ريجيكامب على تشكيلة شبه اضطرارية بوجود الحارس حميد عبد الله وأمامه رباعي الدفاع وحيد إسماعيل وعبد الله جاسم وعبد الله صالح وسالم العزيزي، بينما يقود خط الوسط علي سالمين وخميس إسماعيل وعبد الله كاظم.

???? | لقطات من تدريبات الإمبراطور الختامية استعداداً لمباراة الغد أمام الزوراء العراقي.#الزوراء_الوصل pic.twitter.com/rZMTx6PmsX — Al Wasl SC (@AlWaslSC) March 10, 2019

ويقود الهجوم فابيو ليما وعلي صالح ويوسف أحمد من أجل اختراق دفاعات الزوراء ومحاولة شن هجمات سريعة ومرتدة واستغلال المساحات في ظل التقدم المنتظر لمدافعي الزوراء.

وقال أحمد بلال، مهاجم منتخب مصر وفريق الأهلي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إنه شاهد فريق الوصل في بطولة كأس زايد حين أقصى الأهلي وشاهد بعض فترات من لقاء النصر الأخير بدوري أبطال آسيا.

وأضاف: ”الوصل سيعاني في غياب بعض لاعبيه البرازيليين الذين يمثلون القوة الضاربة، ولكن وجود فابيو ليما عامل مهم بجانب خبرة علي سالمين، أحد أفضل لاعبي الكرة الإماراتية حاليًا“.

وأشار إلى أن الزوراء مثل الفرق العراقية التي تعتمد على مزيج من الموهبة والحماس، فالكرة العراقية متميزة وسريعة ولديها مواهب مميزة وبالتالي لن يكون اللقاء سهلاً.

ملعب كربلاء بالعراق صباح اليوم ..

على أتم الجاهزية لإستضافة مباراة الزوراء العراقي ضد الوصل الاماراتي مساء الغد في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا ???????????????? pic.twitter.com/x8moWkLCju — سعد الحارثي (@S_Alshdadi) March 10, 2019

طموح الزوراء

يراهن الزوراء على خبرات مدربه حكيم شاكر صاحب التجارب المميزة والطويلة في قيادة منتخب العراق من قبل، ويسعى الفريق لاستغلال حماس جماهيره.

ويعتمد الزوراء على قدرات حارسه جلال حسن وأمامه الرباعي سامال سعيد ومهند عبد الزهرة وحسين جويد وعباس قاسم في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط جبار كريم وأحمد فاضل وعلي رحيم وحسين حكيم.

ويضع الفريق العراقي آماله على قدرات مهاجمه مهند عبد الرحيم وخلفه صانع الألعاب علاء عباس الذي يجيد أيضاً دور المهاجم بجوار مهند للضغط على دفاعات الوصل.