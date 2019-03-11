القنوات الناقلة لمباراة الوصل ضد الزوراء اليوم في دوري أبطال آسيا

يصطدم فريق الوصل الإماراتي بنظيره الزوراء العراقي، مساء اليوم الاثنين، في مباراة تاريخية وفريدة من نوعها، لأنها الأولى على الإطلاق بملاعب بلد ”الرافدين“، بدوري أبطال آسيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 4، والكأس 7 HD، بتعليق سوار الذهب وأحمد المعمري.

ويخوضها الفريق الإماراتي متصدرًا المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط، من الفوز الافتتاحي على النصر السعودي بهدف، ويطمح إلى بلوغ النقطة السادسة التي تضاعف من حظوظ ”الإمبراطور“ لبلوغ دور الـ16، رغم أن المشوار لا يزال طويلاً، إلا أن اللقاء خطوة عملاقة على طريق الحلم، في حين يحتل الزوراء المركز الثاني برصيد نقطة من تعادله السلبي خارج أرضه مع ذوب آهان الإيراني.

ويسعى الجهاز الفني للوصل، بقيادة الروماني لورينتي ريجيكامب، إلى العودة بنتيجة إيجابية، تضمن له البقاء على القمة، استثمارًا للحالة المعنوية العالية التي يعيشها الفريق حاليًا منذ توليه المسؤولية، ورغبة جميع لاعبيه في تحسين صورة الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وربما يملك الزوراء أفضلية راحة لاعبيه، وعدم خوضهم الدوري، مستفيدًا من توقف المنافسات عقب انتهاء المرحلة الأولى، في الوقت الذي يعاني فيه الوصل من ضغط المباريات في 3 بطولات، ولكن جاءت ظروف جدولة مباراة اليوم بمنحه راحة لمدة أسبوع، عقب لقاء النصر السعودي.