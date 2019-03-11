موعد مباراة الزوراء والوصل اليوم في دوري أبطال آسيا

يحل فريق الوصل الإماراتي ضيفًا على الزوراء، مساء اليوم الاثنين، في أول مباراة بتاريخ دوري أبطال آسيا تقام في العراق بالمجموعة الأولى.

ويتصدر الوصل الترتيب بثلاث نقاط بعد فوزه 1-صفر على النصر السعودي في الجولة الأولى.

وتعادل الزوراء في مباراته السابقة بدون أهداف مع زوب آهان الإيراني الذي يواجه النصر باستاد آل مكتوم في دبي في ظل قرار إقامة المواجهات السعودية-الإيرانية على ملاعب محايدة.

ويسعى الجهاز الفني للوصل، بقيادة الروماني لورينتي ريجيكامب، إلى العودة بنتيجة إيجابية، تضمن له البقاء على القمة، استثمارًا للحالة المعنوية العالية التي يعيشها الفريق حاليًا منذ توليه المسؤولية، ورغبة جميع لاعبيه في تحسين صورة الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وربما يملك الزوراء أفضلية راحة لاعبيه، وعدم خوضهم الدوري، مستفيدًا من توقف المنافسات عقب انتهاء المرحلة الأولى، في الوقت الذي يعاني فيه الوصل من ضغط المباريات في 3 بطولات، ولكن جاءت ظروف جدولة مباراة اليوم بمنحه راحة لمدة أسبوع، عقب لقاء النصر السعودي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 4، والكأس 7 HD، بتعليق سوار الذهب وأحمد المعمري.