مواعيد أبرز مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تنطلق، مساء اليوم الاثنين، مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا بأربع مباريات أبرزها الوحدة الإماراتي مع الاتحاد السعودي والنصر السعودي مع ذوب آهن الإيراني في دبي.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم الاثنين الـ 11 من مارس/ آذار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:
دوري أبطال آسيا:
الزوراء العراقي VS الوصل الإماراتي، الساعة الـ 17:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.
الوحدة الإماراتي VS الاتحاد السعودي، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.
النصر السعودي VS ذوب آهن الإيراني ، الساعة الـ18:45 بتوقيت مكة المكرمة الـ17:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.
كأس الاتحاد الآسيوي:
النجمة اللبناني VS الجيش السوري، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.
الجزيرة الأردني VS الكويت الكويتي، الساعة الـ20:30 بتوقيت مكة المكرمة الـ19:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 8.
الدوري الإيطالي:
روما VS إمبولي، الساعة الـ22:30 بتوقيت مكة المكرمة الـ21:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.