تشكيلة مباراة العين والهلال الرسمية في دوري أبطال آسيا

أعلن الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، تشكيلة فريقه التي تستعد لملاقاة نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا.

وجاءت تشكيلة العين كالتالي:

خالد عيسى، تونغو حامد، إسماعيل أحمد، عامر عبدالرحمن، بندر الأحبابي، ماركوس بيرغ، أحمد برمان، محمد فايز، مهند سالم، شيوتاني، ريان يسلم.

تشكيلة العين أمام فريق الهلال #نادي_العين pic.twitter.com/tc4uAwszZj — Al Ain FC (@alainfcae) March 5, 2019

فيما جاءت تشكيلة الهلال:

عبدالله المعيوف، محمد البريك، محمد جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، ميليوس ديجنييك، محمد الشلهوب، كارلوس إدواردو، سبيستيان جوفينكو، بافيتمبي غوميز.

???? ???? القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "العين الإماراتي"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا #العين_الهلال ???? pic.twitter.com/TM9xcBgkfA — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 5, 2019

ويمر الهلال بفترة توهج مؤخرًا مع مدربه الجديد زوران ماميتش، الذي قاد العين لنهائي مونديال الأندية في ديسمبر الماضي، وانتقل بعدها للعملاق السعودي، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري المحلي بفارق 6 نقاط كاملة عن النصر أقرب ملاحقيه.

في المقابل يعاني العين حامل لقب الدوري الإماراتي، وخسر مباراته الأخيرة أمام شباب أهلي دبي بنتيجة 2 / 0 ليستمر في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن الشارقة المتصدر.