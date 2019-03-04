مباراة الاتحاد والريان.. روماريو يطالب بضربة جزاء والحكم يرفض تقنية ”VAR“ (فيديو)

طالب المهاجم البرازيلي روماريو بالحصول على ركلة جزاء، في المباراة التي تجمع ناديه الاتحاد السعودي مع الريان القطري في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

وتعرض روماريو لعرقلة داخل منطقة الجزاء وطالب بالحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم الياباني مينورو توغو رفض اللجوء لتقنية ”VAR“.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد 2/1 سجلهما فهد المولد وعبدالعزيز العرياني في الدقيقتين 45 و45+1، على الترتيب، علمًا أن الريان تقدم عبر غونزالو فييرا في الدقيقة 23.