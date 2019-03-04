الوحدة الإماراتي يسقط أمام لوكوموتيف طشقند في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا (فيديو)

تلقى نادي الوحدة الإماراتي أول خسارة له بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، بالهزيمة أمام لوكوموتيف الأوزبكي بثنائية نظيفة، على ملعب الأخير.

ونجح الفريق الأوزبكي في استغلال أولى الفرص التي أتيحت لهم وأحرزوا منها هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، من رأسية تيمورخوجا، بعدما هيأت رأسية له داخل منطقة الجزاء، سددها في المرمى برأسه اصطدمت بالعارضة، لترتد له مرة أخرى ويتبعها برأسية ثانية، سكنت الشباك هذه المرة.

وتحسن أداء الوحدة في شوط اللقاء الثاني، وسيطر على الكرة بشكل أكبر، وكاد أن يفعلها تيجالي بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء بدوران ليسددها قوية، لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 78.

ومن ركلة ثابتة، أضاف أسلوم توختاجاييف الهدف الثاني للوكوموتيف، سددها على يمين الشامسي، حارس الوحدة، الذي اكتفى بمتابعة الكرة وهي تسكن شباكه، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0 لأصحاب الأرض.

الفوز منح الفريق الأوزباكي صدارة المجموعة الثانية، ويتذيل الوحدة جدول الترتيب، وفي انتظار المواجهة الأخرى بالمجموعة بين الريان القطري واتحاد جدة السعودي، المقرر إقامتها مساء اليوم.

يذكر أن لوكوموتيف كان قد هزم الوحدة أيضًا في دور المجموعات بالنسخة الماضية، في الذهاب بخماسية نظيفة، والإياب برباعية مقابل هدف وحيد.