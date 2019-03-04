أهداف مباراة الوحدة ولوكوموتيف.. 2-0 للفريق الأوزبكي (فيديو)

سجل عبدوخاليغوف تيمورخوجا الهدف الأول لفريق لوكوموتيف الأوزبكي في شباك نظيره الوحدة، في المباراة التي تجمعهما، مساء الاثنين، في افتتاح مشوار المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب لوكوموتيف بالعاصمة طشقند.

وجاء الهدف في الدقيقة الخامسة إثر ركلة ركنية قابلها اللاعب برأسه في شباك الفريق الإماراتي.

وسجل إسلوم توختاخوجاييف الهدف الثاني للوكوموتيف قبيل نهاية المباراة.

ويسعى الوحدة لرد اعتباره بعد أن تلقى هزيمتين في دور المجموعات لدوري الأبطال في الموسم الماضي بنتيجة 5-0 في أوزبكستان وخسر أيضاً في الإمارات بنتيجة 4-1.

ويشارك الوحدة للمرة الثانية عشرة لدوري أبطال آسيا، وكانت أفضل نتيجة لأصحاب السعادة التأهل لدور الأربعة في نسخة 2007.

ويحمل التاريخ ذكريات سيئة للوحدة في زياراته لأوزبكستان؛ فالفريق الإماراتي لم يعرف طعم الفوز في أي زيارة للملاعب الأوزبكية فخسر أمام لوكوموتيف طشقند بخماسية دون رد في العام الماضي، وخسر أمام بونيودكور بنتيجة 3-2 بدور المجموعات عام 2011، وسقط أمام الفريق ذاته بنتيجة 4-1 بدور المجموعات عام 2010، وخسر -أيضًا- برباعية دون رد أمام باختاكور في إياب ربع نهائي نسخة 2004.