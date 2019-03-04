كل ما تريد معرفته عن مباراة الوحدة ولوكوموتيف طشقند اليوم في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الوحدة الإماراتي مواجهة صعبة حين يحل ضيفًا على نظيره لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في افتتاح مشوار المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويحلم الوحدة ببداية قوية في البطولة القارية على حساب الفريق الأوزبكي الطامح في تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره في مستهل المجموعة التي تضم الاتحاد السعودي والريان القطري أيضاً.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح الوحدة ولوكوموتيف طشقند.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 15:00 عصراً بتوقيت الإمارات على ملعب لوكوموتيف بالعاصمة طشقند، والذي يتسع لحضور 15 ألف مشجع، ويدير اللقاء الحكم الكوري الجنوبي هوينغ جين كو.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلق أحمد البلوشي وقناة الكأس 3 بصوت المعلق إبراهيم الهشال.

رد الاعتبار

يسعى الوحدة لرد اعتباره بعد أن تلقى هزيمتين في دور المجموعات لدوري الأبطال في الموسم الماضي بنتيجة 5-0 في أوزبكستان وخسر أيضاً في الإمارات بنتيجة 4-1.

ويشارك الوحدة للمرة الثانية عشرة لدوري أبطال آسيا، وكانت أفضل نتيجة لأصحاب السعادة التأهل لدور الأربعة في نسخة 2007.

ويحمل التاريخ ذكريات سيئة للوحدة في زياراته لأوزبكستان فالفريق الإماراتي لم يعرف طعم الفوز في أي زيارة للملاعب الأوزبكية فخسر أمام لوكوموتيف طشقند بخماسية دون رد في العام الماضي وخسر أمام بونيودكور بنتيجة 3-2 بدور المجموعات عام 2011 وسقط أمام نفس الفريق بنتيجة 4-1 بدور المجموعات عام 2010 وخسر أيضًا برباعية دون رد أمام باختاكور في إياب ربع نهائي نسخة 2004.

الوحدة بين خبرة تين كات وغياب مطر

يدخل الوحدة المعترك الآسيوي باحثاً عن بداية قوية وتحقيق نتائج طيبة من خلال تجنب الهزيمة في أوزبكستان بالرهان على الخبرة الطويلة التي يملكها المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لأصحاب السعادة.

ويعاني الوحدة من غياب مؤثر وهو المخضرم إسماعيل مطر بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها، وهو أحد أهم عناصر الخبرة كما يفتقد الفريق سالم سلطان للإيقاف ويحيى الغساني للإصابة بخلاف المغربي مراد باتنة الذي دخل في خلافات مع النادي.

ووجه أحمد عبدالحليم، المدير الفني الأسبق للوحدة الإماراتي، نصيحة للاعبي العنابي خلال مباراة لوكوموتيف طشقند عبر ”إرم نيوز“ تتمثل في ضرورة التعامل بخبرة مع الأجواء الجماهيرية المنتظرة واللعب خارج الديار، موضحاً أن قوة الوحدة تتمثل في جماعية الأداء وتنفيذ التعليمات.

وأضاف: ”من المؤكد أن غياب لاعب مهم بقيمة إسماعيل مطر أمر مؤثر ولكن يجب أن يتعامل الفريق مع الواقع ويعتمد على أسلحته وخاصة البرازيلي ليوناردو الذي يقدم مستويات طيبة وبالطبع الأرجنتيني سباستيان تيغالي“.

ومن المرجح أن يعتمد تين كات على طريقته المفضلة 4-2-3-1 بوجود الحارس محمد الشامسي وأمامه الرباعي حمدان الكمالي وأحمد راشد ومحمد برغش والكوري الجنوبي شانغ ريم في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط محمد الباسط ومنصور الحربي وصانع الألعاب خليل إبراهيم مع الجناحين طارق الخديم والبرازيلي ليوناردو.

ويقود الهجوم النجم الأرجنتيني سباستيان تيغالي، الذي سجل هذا الموسم 16 هدفاً وصنع 4 أهداف.

لوكوموتيف الطموح

يسعى لوكوموتيف في ظهوره السابع بدوري الأبطال لتحقيق نتائج مميزة وعبور دور المجموعات وتكرار سيناريو نسخة 2016 الأفضل بالنسبة له حين صعد لدور الثمانية وودع على يد العين الإماراتي بعد إقصاء الهلال السعودي.

ويقود لوكوموتيف المدرب أندري فيدوروف صاحب الـ47 عاماً والذي سبق له قيادة رديف روبن كازان الروسي وكان أحد لاعبيه، ويعتمد الفريق الأوزبكي على حارسه المخضرم مأمور إكراموف وأمامه الرباعي شكرت محمدوف وسيرجي بورخوروف وأفازبيك إسماعيلوف وإبرامجيوف للدفاع.

وفي خط الوسط يلعب على الأرجح ساردور ميرازيف اللاعب الدولي كمتوسط ميداني وماخاردي وإيرغاشيف وإيغورجيليتش للوسط مع المهاجم تيمور خاخا وإدريس بيكماكين في الخط الأمامي.