القنوات الناقلة لمباراة الوصل ضد النصر اليوم في دوري أبطال آسيا

يصطدم فريق الوصل الإماراتي بنظيره النصر السعودي، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى لمرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، إذ يتنافس الفريقان في المجموعة الأولى التي تضم معهما الزوراء العراقي وذوبهان الإيراني.

الموعد والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت القاهرة، الـ6:20 بتوقيت السعودية، الـ7:20 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 3، والكأس 3 HD، ويعلق عليها حفيظ دراجي وخالد الحدي.

ويعيش النصر فترة رائعة في الدوري السعودي، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 49 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، وقد حقق الفريق أربعة انتصارات متتالية في الجولات السابقة أبقته في دائرة المنافسة.

ووصل النصر لدوري المجموعات عقب فوزه على ضيفه أجمك الأوزبكي برباعية نظيفة في الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات.

وفي المقابل يتطلع الوصل للظهور بمستوى مختلف عن ما يقدمه في الدوري الإماراتي والذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

ويشارك الوصل في دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، إذ سبق وأن شارك 4 مرات في البطولة سواء بشكلها القديم أو بعد تعديلها، وآخرها نسخة عام 2018، وقبلها 1993 و1995 و2008، ولم ينجح الفريق في موسمه الماضي في تحقيق أي فوز، إذ خسر مبارياته الست في المجموعات، وعاد وشارك هذا الموسم بعد احتلاله المركز الثالث موسم 2017- 2018 بدوري الخليج العربي.

أما النصر السعودي فيشارك في النسخة الحالية لأبطال آسيا، بعد غياب 3 سنوات، ونجح في بلوغ مرحلة المجموعات، بعد الإطاحة بأجمك الأوزبكي 4-0 ضمن الملحق.

وتعد هذه المشاركة السادسة لـ“العالمي“ في البطولة القارية، بعد أعوام 1996 و1997 و2011 و2015 و2016.