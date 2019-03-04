الموعد والقنوات الناقلة لمباراة لوكوموتيف طشقند والوحدة الإماراتي اليوم في دوري أبطال آسيا

يواجه فريق الوحدة الإماراتي نظيره لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، اليوم الاثنين، في مستهل مشوار ”العنابي“ في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات للبطولة.

ويسعى الوحدة إلى تحقيق أكثر من هدف في مشاركته الثانية عشرة في دوري أبطال آسيا، الأول رد اعتباره للخسارة التي مني بها أمام لوكوموتيف في البطولة الموسم الماضي، إذ خسر العنابي ذهاباً من لوكوموتيف بخماسية نظيفة، وإياباً في أبوظبي بأربعة أهداف مقابل هدف، وبالتالي فالمباراة تعد ثأرية بالنسبة لأصحاب السعادة، أما ثاني الأهداف فهو محاولة تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الظهور بشكل مختلف في المسابقة هذا الموسم، بعدما خرج الفريق من دور المجموعات العام الماضي.

كما يسعى الوحدة إلى تحقيق فوزه الأول على الأندية الأوزبكية بشكل عام، ولوكوموتيف بشكل خاص، إذ تقابل العنابي مع الأندية الأوزبكية في 9 مناسبات سابقة لم يتمكن خلالها من الفوز، بينما تعد مواجهة اليوم هي الثالثة بين الوحدة ولوكوموتيف.

ويفتقد الوحدة في المباراة لجهود قائد الفريق إسماعيل مطر الذي تعرض لوعكة صحية وإصابته بالحمى مساء أول من أمس، كما يفتقد للاعبه الشاب يحيى الغساني للإصابة، والمدافع سالم سلطان للإيقاف بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في آخر مباراة لعبها الفريق في دور المجموعات الموسم الماضي.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من كوريا الجنوبية بقيادة كوهي ونغ جين حكماً للساحة، ويعاونه على الخطوط يون كوانغ يول وبارك سانغ جون، والحكم الرابع كيم هي جون، بينما يراقب المباراة شيونغ هين شونغ من هونغ كونغ.

وتقرر خلال الاجتماع الفني للمباراة، أن يرتدي الوحدة الطاقم الأبيض، فيما يلعب فريق لوكوموتيف باللون الأحمر، بينما من المقرر أن تعود بعثة الوحدة إلى أبوظبي عقب خوض المباراة مباشرة على متن طائرة خاصة.

سيظهر الوحدة بالزي الابيض ولوموكوتيف بالزي الاحمر خلال المباراة التي ستجمعهم مساء الغد.#WHDFC pic.twitter.com/vdxj9h0pzQ — Al Wahda FC (@AlWahdaFCC) March 3, 2019

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة لوكوموتيف طشقند والوحدة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناتي beIN SPORTS HD 3 والكأس 3 HD، ويعلق عليها أحمد البلوشي وإبراهيم الهشال.