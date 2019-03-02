الاتحاد الآسيوي يحسم رسميًا موقف سالم الدوسري من المشاركة في مباراة نادي الهلال ضد العين

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رفضه مشاركة سالم الدوسري، جناح نادي الهلال السعودي، في مباراة العين الإماراتي، بدوري أبطال آسيا، لعدم تنفيذه عقوبة الإيقاف الموقعة عليه.

ويلتقي الهلال مع العين، الثلاثاء المقبل، على ملعب ”هزاع بن زايد“، في الجولة الأولى من دور المجموعات بنسخة 2019 للبطولة القارية.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي، على ”تويتر“، يوم السبت: ”تلقّت إدارة النادي خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإيقاف سالم الدوسري في أولى مباريات فريق الهلال بدوري أبطال آسيا؛ وذلك بعد استفسارها عن عقوبته، إثر تلقيه بطاقة حمراء في آخر مباراة خاضها“الدوسري“ مع الفريق في نهائي البطولة عام 2017″.

???? تلقّت إدارة النادي خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإيقاف سالم الدوسري في أولى مباريات فريق #الهلال بدوري أبطال آسيا؛ وذلك بعد استفسارها عن عقوبته، إثر تلقيه بطاقة حمراء في آخر مباراة خاضها"الدوسري" مع الفريق في نهائي البطولة عام ٢٠١٧م. pic.twitter.com/GJHhmVp3Xl — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 2, 2019

وحسم الاتحاد الآسيوي الجدل القانوني، الذي شغل الساحة مؤخرًا، بشأن أهلية الدوسري للمشاركة في هذه المباراة، وقرر تطبيق العقوبة على اللاعب في مباراة العين المقبلة.

وتعرّض الدوسري للطرد بالبطاقة الحمراء في مباراة فريق الهلال أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي نسخة 2017، ولم يشارك مع الهلال في النسخة الماضية، بعد انتقاله بالإعارة إلى نادي فياريال الإسباني.