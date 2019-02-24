تقارير..نادي النصر السعودي يستبعد جوليانو من قائمة دوري أبطال آسيا

كشفت مصادر قريبة الصلة من إدارة نادي النصر السعودي أن الجهاز الفني للفريق قد استبعد اللاعب البرازيلي جوليانو من قائمة الفريق الآسيوية، واستعاض بدلًا منه بالمغربي نورالدين إمرابط.

وتضم مجموعة النصر في البطولة الآسيوية كلًا من الوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني والزوراء العراقي.

وستضم قائمة اللاعبين الأجانب كلًا من برادلي غونز كلاعب آسيوي، والبرازيلي مايكون بيريرا، والمغربي عبدالرازق حمد الله، والمغربي نورالدين إمرابط.

وكان اللاعب السابق فهد الهريفي قد طالب باستبعاد جوليانو، والاستعاضة بدلًا منه باللاعب نورالدين، إمرابط كما طالب عدد آخر من النصراويين بضرورة تواجد اللاعب البرازيلي بيتروس على حساب جوليانو أو إمرابط.