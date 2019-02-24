رسميًا.. زوران ماميتش يعلن قائمة نادي الهلال السعودي لدوري أبطال آسيا (صورة)

أعلن المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الكرواتي زوران ماميتش القائمة النهائية للفريق والتي ستشارك في منافسات دوري أبطال آسيا 2019.

وضمت القائمة من اللاعبين الأجانب كلًا من كارلوس إدواردو والفرنسي بافيتيمبي غوميز والإيطالي سبستيان جيوفينكو والأسترالي ميلوس ديجينيك كلاعب آسيوي.

الجدير بالذكر أن دور المجموعات سيبدأ في مارس المقبل، علمًا بأن الهلال في المجموعة الثالثة التي تضم الدحيل القطري والاستقلال الإيراني، والعين الإماراتي.

وسيواجه الهلال العين الإماراتي في أولى مبارياته يوم الـ5 من شهر مارس المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

وضمت القائمة الهلالية 30 لاعبًا وهم:

عبدالله المعيوف، محمد البريك، كارلوس إدواردو، علي البليهي، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، محمد الشلهوب، ياسر الشهراني، حسن كادش، ناصر الدوسري، مروان الحيدري، نواف العابد، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، محمد الواكد، عبدالرحمن اليامي، محمد سالم الدوسري، أحمد شراحيلي، وليد الأحمد، منصور البيشي، خالد الجبيع، نواف شراحيلي، نواف الغامدي، ذعار العتيبي، ميلوس ديجينيك، محمد جحفلي، سيباستيان جوفينكو، بافيتيمبي غوميز.