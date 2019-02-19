بعد تأهل نادي النصر السعودي.. تعرف على مجموعات دوري أبطال آسيا 2019

اكتمل عقد مجموعات دوري أبطال آسيا، بعد تأهل النصر السعودي والريان القطري من الملحق المؤهل لدور المجموعات بالبطولة، إثر نهاية مباريات، يوم الثلاثاء.

وتأهل النصر السعودي إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بفوزه الكبير على أجمك الأوزبكي 4-0، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

النصر انضم إلى المجموعة الآسيوية الأولى التي يتواجد فيها أيضا الوصل الإماراتي، والزوراء العراقي، وزوب أهان الإيراني.

وفي مباراة أخرى، فاز الريان القطري على ضيفه سايبا الإيراني في ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة الدوحة.

لينضم الريان إلى المجموعة الثانية التي تضم الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا عبر تويتر مجموعات البطولة الثمانية بعد نهاية مباريات الملحق.

???? مجموعات #دوري_أبطال_آسيا اكتملت! ???? ماهي أكثر مباراة تتطلعون إليها في هذه المرحلة؟ pic.twitter.com/kovWd0KvbY — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 19, 2019

وجاءت مجموعات دوري أبطال آسيا مكونة من:

المجموعة الأولى: “النصر، الزوراء العراقي، الوصل الإماراتي، ذوب آهان أصفهان الإيراني”.

المجموعة الثانية: “الاتحاد، الوحدة الإماراتي، لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، الريان القطري”.

المجموعة الثالثة: “الهلال، الدُّحيل القطري، العين الإماراتي، استقلال طهران الإيراني”.

المجموعة الرابعة: “الأهلي، السد القطري، بيرسيبوليس الإيراني، باختاكور الأوزبكي”.

مشوار #العالمي في دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال آسيا .. ???????? pic.twitter.com/WbJyAMQr0L — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 19, 2019

المجموعة الخامسة: “جيونجام الكوري الجنوبي، جوهور الماليزي، كاشيما أنتلرز الياباني، شاندونغ لوننغ الصيني”.

المجموعة السادسة: “غوانجزو إيفرغراند الصيني، دايغو الكوري الجنوبي، ملبورن فيكتوري الأسترالي، سانفريس هيروشيما الياباني”.

المجموعة السابعة: “أوراوا الياباني، بكين خوان الصيني، جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، بوريرام يونايتد التايلاندي”.

المجموعة الثامنة: “سيدني إف سي الأسترالي، كواساكي الياباني، شنغهاي سيبيغ الصيني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي”.