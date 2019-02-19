نادي النصر الإماراتي يودع دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام باختاكور الأوزبكي (فيديو)

سقط نادي النصر الإماراتي على أرضه ووسط جماهيره، وودع منافسات دوري أبطال آسيا، بعد خسارته أمام باختاكور الأوزبكي، في الملحق المؤهل لمرحلة دور المجموعات على إستاد آل مكتوم في مدينة دبي.

وتقدم باختاكور بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف بيكماييف الهدف الثاني للفريق الأوزبكي من رأسية قوية.

وقلص الإسباني ألفارو نيغريدو النتيجة، وأحرز الهدف الأول للنصر في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

وسيخوض باختاكور الأوزبكي دور المجموعات، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم: بيرسيبوليس الإيراني، والسد القطري، والأهلي السعودي، علمًا بأن النصر لم يتقابل مع باختاكور من قبل في هذه البطولة.

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الحساب الاساسي : @FasterGoal هدددف اول النصر الاماراتي يقلص الفارق عن طريق نغريدو pic.twitter.com/Yg2RhsATuw — @FasterGoal22 (@fastergoal22) ١٩ فبراير ٢٠١٩

كان النصر، قد حصل على المركز الرابع بالدوري الإماراتي، الموسم الماضي، ويتطلع للعودة إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بعدما كانت مشاركته الأخيرة عام 2016.

وتم استبعاد النصر من المشاركة في نسخة 2018 لدوري الأبطال؛ على خلفية قضية اللاعب البرازيلي فاندرلي سانتوس، ومشاركته بجواز سفر مزور يحمل الجنسية الإندونيسية في مباراة النصر والجيش القطري، في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وجاء الخروج الآسيوي ليزيد من معاناة النصر الذي يترنح بالدوري الإماراتي للمحترفين، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 16 نقطة، بعد مرور 15 جولة، بفارق 21 نقطة خلف الشارقة المتصدر.