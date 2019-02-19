أهداف مباراة النصر الإماراتي وباختاكور.. 2/1 للفريق الأوزبكي (فيديو)

سجل الصربي جيرارد لاعب باختاكور الأوزبكي الهدف الأول لفريقه في شباك نظيره النصر الإماراتي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في الملحق المؤهل لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، على استاد آل مكتوم في دبي.

وتقدم باختاكور بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وأضاف بيكماييف الهدف الثاني للفريق الأوزبكي مع بداية الشوط الثاني من رأسية قوية.

وقلص الإسباني ألفارو نيغريدو النتيجة وأحرز الهدف الأول للنصر في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

ويتأهل الفائز من المباراة، لخوض دور المجموعات، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم: بيرسيبوليس الإيراني، والسد القطري، والأهلي السعودي، علمًا بأن النصر لم يتقابل مع باختاكور من قبل في هذه البطولة.

كان النصر، قد حصل على المركز الرابع بالدوري الإماراتي، الموسم الماضي، ويتطلع للعودة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بعدما كانت مشاركته الأخيرة عام 2016.

وتم استبعاد النصر من المشاركة في نسخة 2018 لدوري الأبطال؛ على خلفية قضية اللاعب البرازيلي فاندرلي سانتوس، ومشاركته بجواز سفر مزور يحمل الجنسية الإندونيسية في مباراة النصر والجيش القطري، في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

ويعاني النصر في الموسم الحالي بالدوري الإماراتي للمحترفين، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 16 نقطة، بعد مرور 15 جولة، بفارق 21 نقطة خلف الشارقة المتصدر.

فيما يضم باختاكور، في صفوفه، بعض النجوم الدوليين في أوزبكستان، ومن ضمنهم: مارات بيكماييف وإيجور كريمتس ودوستونبيك حمداموف وأوديلغون خامروبيكوف.