الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر وأجمك في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق النصر السعودي اختبارًا قويًا أمام ضيفه أجمك الأوزبكي، اليوم الثلاثاء، في الدور الإقصائي ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب ”الملك فهد“ الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

ويسعى النصر لعبور عقبة الفريق الأوزبكي والتقدم بالبطولة، أملًا في استعادة أمجاد العالمي في البطولة القارية.

ويتطلع النصر لاستعادة أمجاده القارية، خاصة بعد تدعيم الفريق بالعديد من الصفقات السوبر المتميزة في الموسم الحالي.

وفاز النصر بلقب كأس آسيا لأبطال الكؤوس موسم 1997 – 1998، وكأس السوبر الآسيوي 1998، وحل وصيفًا لدوري أبطال آسيا عام 1995.

وتقام المباراة في الساعة 18:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب الملك فهد الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس 5 والكأس 7، بصوت المعلقين سوار الذهب وخالد الحدي.