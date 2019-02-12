تحديد موعد مباراة النصر السعودي وأجمك الأوزبكي في ملحق دوري أبطال آسيا.. تعرّف عليه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد مباراة نادي النصر السعودي، ونظيره أجمك الأوزبكي، ضمن مباريات الملحق النهائي المؤهل لمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019.

وحدد الاتحاد الآسيوي يوم الثلاثاء المقبل 19 فبراير، موعدًا للمباراة التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.

ويتأهل الفائز من مواجهة النصر ونظيره الأوزبكي، إلى دور المجموعات، حيث يقع المنتصر في المجموعة الأولى بجانب كل من الوصل الإماراتي والزوراء العراقي، والمتأهل من ملحق الكويتي والكويتي وذوب آهن الإيراني والغرافة القطري.

وتأهل فريق النصر إلى الملحق الآسيوي، بعد أن حل ثالثًا، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.