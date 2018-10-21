تعرف على الأندية السعودية التي حصلت على الرخصة الآسيوية

أعلنت لجنة تراخيص الأندية في السعودية، اليوم الأحد، منح الرخصة الآسيوية لأندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي والاتفاق، بعد أن استوفت كافة الشروط والمعايير الخاصة للحصول عليها.

وسيكون بمقدور أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي والاتفاق المشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة، بعد أن احتل الهلال المركز الأول في الموسم الماضي، والأهلي المركز الثاني، في حين حقق الاتحاد لقب كأس الملك، فيما سيلعب النصر الملحق الآسيوي لوقوعه في المركز الثالث.

كما قررت اللجنة عدم منح الرخصة الآسيوية لأندية الاتفاق والفتح والفيصلي والفيحاء والباطن والقادسية.

وجاء في بيان لجنة تراخيص الأندية “أقرّت لجنة تراخيص الأندية بعد نهاية اجتماعاتها، إصدار القرارات النهائية لمنح الرخصة الآسيوية من عدمه، وبعد مناقشة ودراسة كافة الملفات المقدمة من قبل الأندية التي تقدمت بطلب الحصول على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2018/2019”.

وأضاف بقوله: “قررت اللجنة بالإجماع، منح التراخيص لأندية الهلال والاتحاد والأهلي والنصر والاتفاق والفتح والفيصلي والفيحاء والباطن والقادسية، وعدم منح الرخصة الآسيوية لأندية التعاون والشباب والرائد وأحد، لعدم استيفائهم المعايير الإلزامية الموجبة للحصول على الرخصة الآسيوية”.

يشار إلى أن جميع الأندية السعودية كانت قد غادرت دوري أبطال آسيا من دور الـ 16 على أقصى حد للنسخة الحالية.

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الأندية الحاصلة على الرخصة الآسيوية للموسم 2018-2019 … pic.twitter.com/6ibGB1NE8Q — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢١ أكتوبر ٢٠١٨