أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي السعودية والعين الإماراتي تستوفي شروط الرخصة الآسيوية

استوفت أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي السعودية، الشروط اللازمة للحصول على الرخصة الآسيوية، إضافة لنادي العين الإماراتي؛ وذلك للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وهذه الأندية هي من ستشارك في المسابقة الآسيوية، إذ حقق الهلال لقب الدوري السعودي موسم 2017/2018، فيما حقق الاتحاد لقب الكأس، وجاء الأهلي ثانيًا في الدوري.

يذكر أن ناديي النصر والاتحاد قد فشلا في استيفاء شروط الحصول على الرخصة الآسيوية في البطولة الحالية، حيث شارك فقط الهلال والأهلي، قبل أن يخرجا سويًا في بدايات المسابقة.

الجدير ذكره، أن تدخل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومساهمته في سداد ديون الأندية السعودية هو من ساهم في انفراجة تلك الأندية ماليًا، وحصولها على الرخص اللازمة للمشاركة آسيويًا.