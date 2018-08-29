تقارير.. الاتحاد الآسيوي يرفض مقترح زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا 2019

كشفت تقارير صحفية عن رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مناقشة مقترح زيادة عدد اللاعبين الأجانب في نسخة دوري أبطال آسيا 2019 بشكل رسمي.

وكان عدد من الأندية قد قدمت مقترحًا للاتحاد الآسيوي لمناقشته في اجتماعه المقبل من أجل زيادة عدد اللاعبين الأجانب لزيادة حدة المنافسة.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي سعد الحارثي عبر حسابه على “تويتر”، فإنه “خلال اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض رئيس اللجنة القطري، سعود المهندي، مناقشة زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا 2019، ولم يتم رفعها للمكتب التنفيذي، ممّا يعني عدم زيادة اللاعبين الأجانب في البطولة”.

إضافةً لذلك تم رفض المناقشة من قبل الأعضاء :

مارك فلافو ممثل الاتحاد الاسترالي

علي جبار ممثل الاتحاد العراقي

تيتسو هيراي ممثل الاتحاد اليابان https://t.co/pWIR06ylZb — سعد الحارثي (@S_Alshdadi) August 29, 2018

وأضاف: “إضافةً لذلك تم رفض المناقشة من قبل الأعضاء: مارك فلافو، ممثل الاتحاد الأسترالي، وعلي جبار، ممثل الاتحاد العراقي،

وتيتسو هيراي، ممثل الاتحاد الياباني”.

يذكر أن ربع دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي يشهد تواجد فريقين عربيين فقط هما السد والدحيل القطريين.