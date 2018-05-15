الاتحاد السعودي لكرة القدم يرفع قضية بغداد بونجاح مع النادي الأهلي إلى “الفيفا”

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا ضد الاتحاد الآسيوي لتجاهله قضية لاعب نادي السد القطري، بغداد بونجاح، وعدم التحقيق فيها، ومشاركته أمام النادي الأهلي السعودي في إياب دوري أبطال آسيا.

وقال الاتحاد في بيانه: “يبدي الاتحاد السعودي امتعاضه الشديد إزاء التجاهل واللامبالاة التي أظهرها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في حادثة لاعب السد القطري، بغداد بونجاح، الذي شاهده الجميع وهو يشير بيده متهمًا الحكم بالرشوة خلال مباراة الذهاب أمام الأهلي السعودي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا”.

????| الاتحاد السعودي لكرة القدم يبدي أسفه لتجاهل الاتحاد الآسيوي حادثة لاعب السد القطري ويرفع القضية للفيفا.. pic.twitter.com/MwSORERzxu — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 15, 2018

وأضاف البيان: “يؤكد الاتحاد السعودي بأن النادي الأهلي وبالتنسيق معه قد رفع احتجاجًا للاتحاد الآسيوي مطالبًا بإصدار قرار بشأنه قبل موعد مواجهة الإياب، وقد جاء رد الاتحاد الآسيوي بأن الإجراءات قائمة في هذا الصدد، غير أنه لم يأخذ أي إجراء بهذا الشأن، حيث أقيمت المباراة وشارك اللاعب وكأن شيئًا لم يكن”.

وشدد البيان: “إذ يبدي الاتحاد السعودي آسفه لهذا التجاهل غير المبرر، لما حصل من ظلم واضح وإضرار ملموس بسلامة المنافسة، وما ترتب على ذلك من عواقب أضرت بالنادي الأهلي، فإنه يوضح بأنه قد باشر بمخاطبة الاتحاد الآسيوي بذلك، مع الرفع في ذلك الوقت للاتحاد الدولي لكرة القدم وإخطاره بالشواهد الخاصة بالحادثة نفسها، واعتراف لاعب السد القطري الصريح خلال المؤتمر الصحفي بفعلته المشينة، بالإضافة إلى إرفاق كافة الوثائق التي تعرضت لها الأندية السعودية خلال مشاركتها في دوري أبطال آسيا والتي تسببت في إلحاق الضرر بها”.

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وكان الإعلامي السعودي سلطان بن مذكر الأسمري، كشف عن كواليس اشتباكه مع بغداد بونجاح، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والسد بإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل السد على حساب الأهلي، بعدما تعادل إيابًا بهدفين لمثلهما وفاز ذهابًا بهدفين لهدف واحد.

وكان بونجاح أشار للحكم المساعد خلال مباراة الذهاب متهمًا إياه بتلقي رشوة؛ ما دفع وسائل إعلام سعودية لمطالبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإيقافه، لكن ذلك لم يحدث.

وقال سلطان بن مذكر: في المؤتمر الصحفي للقاء الأهلي والسد وجهت سؤالًا للجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد عن مقصده بالحركة التي أشار بها بيده تجاه حكم الخط في لقاء الذهاب؟.

أجاب: بيني وبين الحكم ايش دخلك أنت، ثم عاد وقال أنا أخطأت.

أحرز بغداد بونجاح مهاجم السد هدفين بواقع هدف في كل شوط في التعادل 2-2 مع الأهلي السعودي في جدة، ليتأهل فريقه لدور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، يوم الإثنين.

وبلغ السد دور الثمانية للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليلحق ببيروزي الإيراني الذي أقصى الجزيرة الإماراتي.