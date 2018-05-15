جماهير الفيصلي الأردني تعتدي على مهاجمها البولندي لوكاس.. وزوجته ترد: “العار لكم” (صور)

اعتدى عدد من جماهير نادي الفيصلي الأردني على لاعبي فريقهم، عقب خسارتهم أمام الجزيرة 1-صفر في نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة غرب آسيا.

وتلقى البولندي لوكاس سيمون مهاجم الفيصلي النصيب الأكبر من الاعتداء، بعدما أهدر ركلة جزاء نفذها قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

وانتقدت زوجة لوكاس هذا التصرف، وهاجمت جماهير الفيصلي بشدة قائلة: ” أنتم لستم جماهير أنتم همج . قذفتم نيبوشا بالكراسي بعد الذي اعطاكم اياه . وقمتم بالقاء الحجارة على لوكاس”.

وأضافت في صفحتها بموقع “إنستغرام”: “العار لكم”.

يذكر أن جماهير الفيصلي اقتحمت أرض الملعب عقب تبخر حلم الوصول لنهائي منطقة غرب آسيا، وهاجمت لاعبي فريقها ولاعبي الجزيرة أيضًا، واعتقل الأمن عدد من هذه الجماهير.

وسينتظر الجزيرة الفريق المتأهل من العهد اللبناني والقوة الجوية العراقي، الفائز باللقب في آخر نسختين والذي حسم مباراة الذهاب على ملعبه بالفوز 3-1.