بيروزي الإيراني يصعد إلى دور الـ8 لدوري أبطال آسيا على حساب الجزيرة الإماراتي بهدف قاتل (فيديو)

صعد بيروزي الإيراني إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفضل هدف قائده جلال الدين حسيني في الدقيقة قبل الأخيرة خلال الانتصار 2-1 على ضيفه نادي الجزيرة الإماراتي في إياب دور الستة عشر اليوم الإثنين.

وحرم هذا الهدف الجزيرة من بلوغ دور الثمانية لأول مرة في تاريخه.

وأحرز البرازيلي رومارينيو هدف التعادل 1-1 للجزيرة من تسديدة قوية أرضية في الدقيقة 70 ليلغي هدف التقدم الذي أحرزه أحمد نور الله لأصحاب الأرض في الدقيقة 64 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

لكن حسيني استغل تشتيتًا خاطئًا للكرة من مسلم فايز مدافع الجزيرة ليسدد مباشرة من مدى قريب في شباك علي خصيف قائد وحارس الضيوف في الدقيقة قبل الأخيرة.

وجاءت تأهل بيروزي لدور الثمانية بأفضلية تسجيل هدفين في مباراة الذهاب في أبوظبي في الخسارة 3-2.

فيديو : هدف بيرسبوليس الاول على الجزيرة .. بيرسبوليس 1 – 0 الجزيرة #بيرسبوليس_الجزيرة #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/NqSI89ErTo — قناة الكأس (@alkasschannel) ١٤ مايو ٢٠١٨

فيديو : هدف التعادل لفريق الجزيرة .. بيرسبوليس 1 – 1 الجزيرة #بيرسبوليس_الجزيرة #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/pmAEOMTl5u — قناة الكأس (@alkasschannel) ١٤ مايو ٢٠١٨