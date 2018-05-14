أهداف مباراة الجزيرة وبيروزي.. الفريق الإيراني يتقدم بهدفين (فيديو)

أهداف مباراة الجزيرة وبيروزي.. الفريق الإيراني يتقدم بهدفين (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تقدم الإيراني أحمد نور لاعب فريق بيروزي الإيراني بهدف لصالح فريقه، خلال المباراة التي تقام بين الجزيرة وبيروزي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

وسدد نور كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل علي حصيف حارس الجزيرة الإماراتي في التعامل معها، لتسكن شباكه في الدقيقة 63.

وتعادل البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 69، وسدد كرة أرضية سكنت شباك الفريق الإيراني.

وفي الدقيقة الأخيرة سدد سيد جلال حسيني الهدف الثاني لفريق الإيراني وسط غفلة من دفاع الفريق الإماراتي.

ويستضيف نادي بيروزي الإيراني، فريق الجزيرة الإماراتي على ستاد آزادي في طهران، ضمن مباريات إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2018.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، يوم الإثنين الماضي، شهدت فوز الجزيرة بنتيجة 3-2 على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويحتاج الجزيرة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في المباراة، التي يديرها طاقم تحكيم صيني، لبلوغ دور الـ 8 لأول مرة في تاريخه.

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