أهداف مباراة الجزيرة وبيروزي.. الفريق الإيراني يتقدم بهدفين (فيديو)

تقدم الإيراني أحمد نور لاعب فريق بيروزي الإيراني بهدف لصالح فريقه، خلال المباراة التي تقام بين الجزيرة وبيروزي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

وسدد نور كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل علي حصيف حارس الجزيرة الإماراتي في التعامل معها، لتسكن شباكه في الدقيقة 63.

فيديو : هدف بيرسبوليس الاول على الجزيرة .. بيرسبوليس 1 – 0 الجزيرة #بيرسبوليس_الجزيرة #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/NqSI89ErTo — قناة الكأس (@alkasschannel) ١٤ مايو ٢٠١٨

وتعادل البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 69، وسدد كرة أرضية سكنت شباك الفريق الإيراني.

فيديو : هدف التعادل لفريق الجزيرة .. بيرسبوليس 1 – 1 الجزيرة #بيرسبوليس_الجزيرة #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/pmAEOMTl5u — قناة الكأس (@alkasschannel) ١٤ مايو ٢٠١٨

وفي الدقيقة الأخيرة سدد سيد جلال حسيني الهدف الثاني لفريق الإيراني وسط غفلة من دفاع الفريق الإماراتي.

فيديو : هدف بيرسبوليس الثاني على الجزيرة .. بيرسبوليس 2 – 1 الجزيرة #بيرسبوليس_الجزيرة #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/3qDlcrF07S — قناة الكأس (@alkasschannel) ١٤ مايو ٢٠١٨

ويستضيف نادي بيروزي الإيراني، فريق الجزيرة الإماراتي على ستاد آزادي في طهران، ضمن مباريات إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2018.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، يوم الإثنين الماضي، شهدت فوز الجزيرة بنتيجة 3-2 على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويحتاج الجزيرة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في المباراة، التي يديرها طاقم تحكيم صيني، لبلوغ دور الـ 8 لأول مرة في تاريخه.