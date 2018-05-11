هل يغيب تيسير الجاسم وسعيد المولد عن مباراة النادي الأهلي والسد بدوري أبطال آسيا؟

رفض الأرجنتيني أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي، مشاركة الدوليين تيسير الجاسم وسعيد المولد لاعبي النادي الأهلي أمام السد القطري، ضمن إياب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا؛ لحاجته إلى مجهودهم.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، أن المدير الفني للمنتخب السعودي أنطونيو بيتزي منع الثنائي من مغادرة معسكر المنتخب في إسبانيا.

ويلعب النادي الأهلي أمام السد القطري في مباراة إياب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين المقبل، في جدة.

ويقيم الأخضر معسكرًا في مدينة ماربيا بإسبانيا؛ تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا، وافتتحه بالفوز على الجزائر بثنائية نظيفة.