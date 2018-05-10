علي مبخوت وخليفة مبارك ضمن التشكيلة المثالية لذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا

شهدت التشكيلة المثالية لذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، تواجد المدافع خليفة مبارك والمهاجم علي مبخوت لاعبي نادي الجزيرة الإماراتي.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التشكيلة المثالية والتي ضمت مبخوت ومبارك، بعد فوز الجزيرة المثير على بيروزي الإيراني بنتيجة 3/2.

وكان علي مبخوت قد اختير أفضل لاعب في المباراة

وقلب الجزيرة تأخره 1/0 إلى فوز درامي 3/2 بتوقيع علي مبخوت وروماريو ريكاردو دا سيلفا وخليفة مبارك، على أن تقام مباراة الإياب في طهران يوم 14 من الشهر الحالي.

وشهدت الجولة ذاتها خسارة العين أمام الدحيل القطري 4/2، وفوز السد القطري على الأهلي السعودي 2/1.