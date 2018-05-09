غانم الهاجري يرد على مانشيت الشرق القطرية :”ما تنكسر عين الأسد يا الثعالب”

ردّ غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي العين الإماراتي، على مانشيت غلاف صحيفة الشرق القطرية الذي خرجت به؛ بعد فوز نادي الدحيل على العين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

‬‬‬‬وضع الدحيل بطل قطر قدمًا في دور الثمانية بعد فوز كبير خارج أرضه 4-2 على العين الإماراتي في مباراة شابها التوتر بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

واستغل الدحيل، الذي غاب عنه صانع اللعب المتميز يوسف المساكني للإصابة، ضعف دفاع بطل الإمارات ليتقدم 4-صفر قبل أن ينتفض أصحاب الضيافة بتسجيل هدفين قرب النهاية.

وعنونت صحيفة الشرق “كسرنا عينهم”.

ورد غانم الهاجري عبر حسابه على تويتر :”ماتنكسر عين الاسد يا الثعالب والوعد في شبكك انرجع الدين”.

وعاد الهاجري ليغرد :”أتمنى من الجميع الهدوء و عدم الانجراف مع بعض الأصوات السلبية”.

“لتحقيق الهدف نحتاج دعم الجميع، وجمهور الأمة العيناوية قادر على مواجهة الذباب الإلكتروني و بعض المترصدين”.

“توزيع صكوك الغفران ليس ملك لأحد و الكلام الي مايضيف توفيره أفضل”

“هناك لعب داخل الملعب وخارجه”

“حذاري ياالعيناوية”.

ماتنكسر عين الاسد يا الثعالب

والوعد في شبكك انرجع الدين https://t.co/mpp3h867td — غانم الهاجري (@Ghanimalhajeri) May 9, 2018

ويثق زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي في إمكانية الفوز في قطر الأسبوع المقبل وتعويض الخسارة 4-2 على أرضه أمام الدحيل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

ودخل العين المواجهة بروح معنوية عالية بعدما جمع بين لقبي الدوري وكأس رئيس الإمارات، لكنه تعرض لصدمة بالتأخر 4-صفر أمام بطل قطر قبل أن ينتفض بعد مشاركة أحمد خليل قبل 22 دقيقة من النهاية.

وقال ماميتش لموقع النادي “منحنا المنافس فرصة التفوق علينا منذ البداية ووقعنا في عدة أخطاء، وافتقدنا عامل التركيز خلال الشوط الأول.

“برغم استقبال مرمانا أربعة أهداف إلا أننا تمكنا من تقليص الفارق، وكدنا أن نسجل الهدف الثالث وندرك جيدًا أن هناك 90 دقيقة متبقية سنعمل على إظهار أفضل ما لدينا ومعالجة الأخطاء ونرفع معدل تركيزنا؛ لأن كل شيء ممكن في عالم كرة القدم”.

وأضاف “المؤكد أن مهمتنا لن تكون سهلة في الإياب، ولكننا سبق وأن نجحنا في تسجيل أربعة أهداف في ختام مرحلة المجموعات خارج ملعبنا. فقط يتوجب علينا أن نشعر بالتفاؤل ونثق في قدرتنا على العودة ببطاقة التأهل إلى دور الثمانية”.