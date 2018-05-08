مباراة العين والدحيل.. 4 نقاط هامة عن صدام دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار، مساء الثلاثاء، إلى ملعب “هزاع بن زايد” في الإمارات للمواجهة بين العين الإماراتي وضيفه الدحيل القطري في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتبدو المواجهة بين العين والدحيل متكافئة إلى حد كبير بين الفريقين في ظل البحث عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل الذهاب إلى قطر.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة العين والدحيل..

تفوق العين

تفوق العين على حساب الدحيل في تاريخ المواجهات بين الفريقين خاصة أن الناديين تقابلا في نسخة 2014 بدور المجموعات وفاز العين بنتيجة 2-1 في الإمارات.

وتفوق العين في الإياب بخماسية دون رد من بينها سجل الغاني جيان أسامواه ثنائية بجانب محمد عبد الرحمن وأليكس بروكسي وإبراهيما دياكيه.

مشوار الفريقين

صعد العين بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة النارية التي كانت تضم الاستقلال الإيراني الذي تصدر الترتيب والريان القطري والهلال السعودي اللذين ودعا البطولة.

وحصد العين 10 نقاط من خلال انتصارين و4 تعادلات ودون هزيمة، وسجل 10 أهداف واستقبل 6 أهداف مع مديره الفني الكرواتي زوران ماميتش.

وتصدر الدحيل المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة بعلامة كاملة دون تعادل أو هزيمة، وسجل الدحيل 13 هدفًا واستقبل 6 أهداف مع مديره الفني الجزائري جمال بلماضي.

العين وقمة التألق

يعيش العين أجمل فتراته الكروية مع نهاية موسم شاق توجه بالفوز بالثنائية المحلية بحسم لقب الدوري وأيضًا الحصول على بطولة كأس رئيس الدولة.

واستطاع العين أن يحقق مستويات رائعة هذا الموسم مع مدربه زوران، وخاصة مع اكتمال القوة الهجومية الضاربة بتألق صانع الألعاب عمر عبد الرحمن “عموري” مع سرعات البرازيلي كايو لوكاس.. ويغيب حسين الشحات للإيقاف، ولكن البديل ريان يسلم يستطيع تعويض هذا الغياب.

واستفاد العين من تألق وخبرة مهاجمه وهدافه السويدي ماركوس بيرج هداف دوري الأبطال وأحد نجوم الموسم في ظل قدراته التهديفية الكبيرة.

ويراهن زوران على دعم جماهيره وسرعات لاعبيه في مواجهة الدحيل خاصة أن العين يسعى لتأمين موقفه قبل الذهاب إلى قطر، وأكد المدرب المصري علي خليل الذي عمل لسنوات في قطر والإمارات لـ”إرم نيوز” أن العين من الأندية الكبرى التي تقدم موسماً استثنائياً وحقق الثنائية ببراعة.

وأضاف: ” العين لديه طموح كبير في دوري أبطال آسيا والجميع يعلم مدى قوة هجوم الزعيم الإماراتي وأدائه المميز هذا الموسم مع تألق عموري وبيرج “.

الدحيل منافس عنيد

سيكون الدحيل منافساً عنيداً باحثاً عن استمرار تفوقه في دوري الأبطال وهو ما يجعل المواجهة بمثابة نصف نهائي مبكر وليس فقط مجرد مباراة في دور الستة عشر.

يعتمد الدحيل على قدرات هدافه المغربي المخضرم يوسف العربي أحد النجوم الكبار هذا الموسم مع الفريق القطري الذي يتأثر بالإصابة التي تعرض لها يوسف المساكني نجم الكرة التونسية.

ويغيب عن الدحيل لاعبه لوكاس مينديز للإيقاف.