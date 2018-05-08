ما هي “الظروف القاسية” التي تعرض لها النادي الأهلي السعودي في قطر؟

يثق فتحي الجبال مدرب الأهلي السعودي المؤقت في اجتياز دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم التعرض لما وصفه “بالظروف القاسية” بتعرض ثلاثة لاعبين للإصابة خلال الخسارة 2-1 أمام السد القطري في مباراة الذهاب أمس الاثنين.

وأجرى الأهلي ثلاثة تغييرات اضطرارية قبل مرور ساعة من اللعب؛ لكنه رغم التأخر بهدفين في الشوط الأول سجلها خوخي بوعلام فإنه قلص الفارق في بداية الشوط الثاني عن طريق مهند عسيري الذي خرج مصابًا.

ونقل حساب الأهلي على تويتر عن الجبال قوله “انتهينا من الشوط الأول للمواجهة ومباراة الحسم ستكون في جدة الأسبوع المقبل وسنلعب بكل قوة للتأهل وأمامنا فرصة كبيرة خاصة وأننا سنلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا”.

وأضاف المدرب التونسي الذي من المفترض أن يترك منصبه عقب لقاء الإياب “تعرضنا لظروف قاسية في المباراة خاصة بعد إصابة الثلاثي علي عواجي وحسين المقهوي ومهند عسيري وخروجهم مبكرًا من المواجهة وهم في مراكز مختلفة دفاعيًا وهجوميًا”.

وبعد هذه النتيجة سيكفي الأهلي، الذي خسر نهائي 2012، الفوز بهدف يوم الاثنين المقبل لضمان الظهور في دور الثمانية.

وقال الجبال القادم بشكل مؤقت من نادي الفتح السعودي “سجلنا هدفًا خارج أرضنا وفي حسابات الذهاب والإياب 2-1 ليست سيئة.. سنحاول تجهيز المصابين خلال الأيام المقبلة… لا نعتمد على لاعب واحد والجماعية دائمًا تصنع الانتصار”.