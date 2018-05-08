السد ضد الأهلي السعودي.. هل يتم إيقاف بغداد بو نجاح بعد إشارته المسيئة؟ (فيديو)

طالب خالد الشنيف، مقدم برنامج كورة على قناة روتانا بإيقاف المهاجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري بعد إشارته المسيئة لحامل الراية خلال مباراة السد والأهلي بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الشنيف خلال برنامج كورة :”التحكيم الآسيوي على المحك”.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز السد على الأهلي بهدفين لهدف واحد في الدوحة.

وخسر الأهلي جهود مهاجمه مهند عسيري للإصابة.

لاعب #نادي_السد بغداد بو نجاح في لقطه يتهم الحكام بالرشوة

على #الاتحاد_الآسيوي أن يكون حاضر إنضباطيا وأخلاقيا.⚽???? pic.twitter.com/YwszVkg55v — عاشق الملكي???? (@Abu_abdulleh) May 7, 2018

واتفق جمال عارف محلل برنامج أكشن يا دوري مع رؤية الشنيف، حيث طالب صراحة بإيقاف بغداد بو نجاح بعد إشارته المسيئة.

تغلب السد القطري بنتيجة 2/1 على منافسه الأهلي السعودي، الاثنين، في المباراة التي جمعتهما لحساب ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وتقدم السد مبكرًا في الدقيقة الثالثة، عبر بوعلام خوخي بعد تمريرة من تشافي هيرنانديز، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني للسد في الدقيقة 25 مستغلًا تمريرة من بغداد بونجاح.



وقلص مهند عسيري النتيجة للأهلي في الدقيقة 47، لكنه غادر الملعب بعدها بدقائق بسبب الإصابة.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في الـ14 من الشهر الحالي، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

وأحرز السد اللقب الآسيوي مرتين عامي 2011 و1989، في حين لم ينجح الأهلي في التتويج باللقب وخسر النهائي مرتين.

وصعدت 5 أندية عربية إلى دور الـ16 وهي الأهلي السعودي والعين والجزيرة الإماراتيان والدحيل والسد القطريان.