مباراة العين والدحيل.. زوران ماميتش يرفع راية التحدي

رفض زوران ماميتش مدرب العين، مواصلة احتفالات الفريق بالتتويج بالثنائية المحلية في الإمارات، للتركيز على استضافة الدحيل القطري، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، غدًا الثلاثاء.

وتغلب العين 2/1 على الوصل في نهائي كأس رئيس الإمارات، يوم الخميس الماضي، ليضيف هذه البطولة إلى لقب الدوري ليحقق الثنائية.

وفي المقابل حقق منافسه الدحيل لقب الدوري وكأس قطر، وبلغ قبل نهائي كأس الأمير، وفي طريقه ليحرز كافة الألقاب المحلية هذا الموسم.

وقال ماميتش في مؤتمر صحفي الإثنين: “نحن سعداء للغاية بما حققناه واحتفلنا بإنجازاتنا المحلية داخل الملعب، وفي اعتقادي أنه لا وقت للاحتفالات”.

“يتوجب علينا أن نكون في أفضل درجات الجاهزية والتركيز على مواجهتنا الآسيوية”.

“العين يعيش حاليًا أفضل حالاته في موسم استثنائي وتضم صفوفه نوعية لاعبين مميزين. لست قلقًا من مواجهة أي فريق بل أحترم طموحات المنافس، وكل الفرق تدرك قيمة ومكانة العين”.

وسيفتقد العين لاعبيه المصري حسين الشحات والمدافع مهند سالم العنزي خلال مباراة الغد، لكن المدرب الكرواتي لا يخشى الغيابات.

وقال ماميتش: “الحقيقة لن أفكر في الغيابات كثيرًا بقدر ما أركز على اللاعبين المتاحين لدخول التشكيلة الأساسية ووضع البديل المناسب”.

“الغيابات جزء من اللعبة ويتوجب علينا التعامل معها بالشكل المطلوب. من الجيد أن العين يمتلك أفضل العناصر التي بمقدورها تعويض أي غيابات محتملة في قائمة الفريق”.

الدحيل جاهز

وقال الجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل في مؤتمر صحفي: “اكتسبنا المزيد من الخبرات هذا الموسم، وهي تراكمية إثر مشاركاتنا المتواصلة في النسخ الماضية من البطولة”.

“المشاركة في البطولات الخارجية تتطلب هذه الخبرة بالتأكيد”.

“ندرك تمامًا أن هناك فروقًا كبيرة بين مباريات هذا الدور، ودور المجموعات التي يمكن التعويض فيه وله حسابات مختلفة”.

“لكننا الآن في مرحلة خروج المغلوب، وهي مواجهات تتطلب منا التركيز بصورة كبيرة”.

وأضاف مدرب منتخب قطر السابق: “الدحيل لا يخشى مواجهة أي فريق في أي بطولة يشارك فيها وطموحنا دومًا هو الفوز باللقب”.

“سنلعب بنفس هذا الطموح على أمل أن نجعل الأمور سهلة بالنسبة لنا في مباراة العودة بالدوحة الأسبوع المقبل”.