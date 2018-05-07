أهداف مباراة الجزيرة وبيروزي.. 5 أهداف وضربة جزاء ضائعة (فيديو)

سجل المهاجم علی علیپور هدفًا قبل نهاية الشوط الأول في المباراة التي تجمع الجزيرة الإماراتي وبيروزي الإيراني، اليوم الإثنين، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وتلقى علیپور تمريرة من زميله حسين ماهيني ليودعها شباك علي خصيف بضربة رأس في الدقيقة 42.

وتعادل علي مبخوت للجزيرة في الدقيقة 52 بمساعدة المغربي مبارك بوصوفة.

وأضاع غودوين منشا ضربة جزاء في الدقيقة 82.

وتقدم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا للجزيرة في الدقيقة 72 لكن غودوين منشا تعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

وانتزع خليفة مبارك الفوز للجزيرة في الدقيقة 90+6.

وتقام مباراة الإياب يوم 14 من الشهر الجاري في إيران.

وتأهل الجزيرة إلى دور الـ 16 بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى التي ضمت الأهلي السعودي والغرافة القطري وتركتور سازي تبريز الإيراني.

في حين تأهل بيروزي كمتصدر المجموعة الثالثة التي ضمت السد القطري وناساف كارشي الأوزبكي والوصل الإماراتي.