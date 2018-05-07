مباراة الجزيرة وبيروزي.. 5 أسلحة تدفع رجال تين كات لعبور الفخ الإيراني

يخوض فريق الجزيرة الإماراتي موقعة كروية مثيرة وساخنة أمام ضيفه بيروزي الإيراني، في جولة الذهاب بدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

يسعى الجزيرة لحسم الفوز بنتيجة مريحة تساعده قبل لقاء الإياب، الذي يقام الاثنين المقبل 14 الجاري على استاد أزادي في طهران، في مواجهة تشهد صراعًا فنيًا مثيرًا بين الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للجزيرة، والكرواتي برانكو إيوانكوفيتش، المدير الفني للفريق الإيراني.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأسلحة التي يملكها رجال المدرب تين كات لعبور فخ بطل إيران.

الدعم الجماهيري

يتسلح الجزيرة بالدعم الجماهيري المنتظر في ملعب “محمد بن راشد” الذي يستضيف المباراة.

ويبحث الجزيرة مع مديره الفني الهولندي هينك تين كات عن تحقيق فوز مريح وخطف نتيجة طيبة في وجود جماهيره ودعمهم الكبير.

الإنجاز التاريخي

يراهن الجزيرة على الحماس الكبير للاعيبه والروح القتالية، خاصة أن الفريق لديه هدف بتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة.

ويعتمد الجزيرة على الروح القتالية للاعبي الفريق والتي كانت سببًا في العروض القوية ببطولة كأس العالم للأندية في الإمارات نهاية العام الماضي والوصول لدور الأربعة.

خبرة تين كات

يتسلح الجزيرة بخبرة المدرب الهولندي هينك تين كات الذي ساهم في إعادة بناء فريق برشلونة مع صديقه فرانك ريكارد عام 2005 وحصد هذا الدويتو العديد من الألقاب بعد قيادة الفريق فنيًا.

وعمل تين كات لسنوات طويلة في الدوري الهولندي على رأسها أياكس وفيتيسه آرنهيم بجانب الأهلي دبي الإماراتي وأم صلال القطري وبانثانياكوس اليوناني.

اكتمال الصفوف

تبدو صفوف الجزيرة مكتملة قبل موقعة بيروزي، ويراهن تين كات على الثنائي الهجومي المتميز علي مبخوت والبرازيلي رومارينهو.

ويراهن الجزيرة أيضًا على قدرات اللاعب المغربي مبارك بوصوفة صانع الألعاب مع خلفان مبارك بجانب قدرات الحارس والقائد علي خصيف.

وقال طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لـ”إرم نيوز”، إن الجزيرة أبهر الجميع في مونديال الأندية، بعدما وصل للمربع الذهبي كما قدم مستويات طيبة بدوري أبطال آسيا.

وأضاف: “الجزيرة مطالب بتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره وهو ما يتحقق بالضغط على دفاع بيروزي وخاصة من خلال تحركات رومارينهو وعلي مبخوت وتمريرات بوصوفة الحاسمة”.

احترام المنافس

يحتاج الجزيرة لاحترام المنافس وتقديره، خاصة أن بيروزي حسم صدارة مجموعته على حساب السد القطري.

وكان بيروزي من مفاجآت النسخة الماضية وحقق نجاحات كبيرة مع مدربه برانكو، ويغيب عن صفوفه سيد جلال ويعتمد الفريق على مهاجمه جودوين منشا بجانب علي عليبور وانطلاقات لاعب الوسط وحيد أميري.