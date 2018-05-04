الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكشف النسخة الجديدة لكأس آسيا 2019 (صور)

كشف سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التصميم الجديد لكأس الأمم الآسيوية، والذي سيتم تسليمه للبطل في بطولة 2019 التي تقام في الإمارات.

وتواجد اللواء محمد خلفان الرميثي مع رئيس الاتحاد الآسيوي، لحظة الكشف عن الكأس الجديدة.

#كأس_آسيا2019 النسخة الأكبر في تاريخ القارّة بتواجد 24 منتخب لأول مرة! تشهد أيضًا ولادة نسخة جديدة من ???? البطولة!!

أي منتخب سيحمل هذه الكأس لأول مرة ????؟ pic.twitter.com/2VSVR7Opaq — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) ٤ مايو ٢٠١٨

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وتتجه أنظار متابعي كرة القدم العربية والآسيوية، اليوم الجمعة، صوب برج خليفة في مدينة دبي الإمارات؛ لمتابعة قرعة بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي تحتضنها البلاد، العام المقبل.

وهذه النسخة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت العام 1956 بمشاركة 24 منتخبًا، بعد أن كان العدد 16 حتى النسخة الماضية في أستراليا العام 2015.

وستشهد البطولة 51 مباراة، تقام على 8 ملاعب، في مدن: أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، وتستمر على مدار 28 يومًا، في الفترة ما بين 5 يناير/ كانون الثاني – 1 فبراير/ شباط، العام المقبل.

ويشارك في النسخة المقبلة لأمم آسيا 10 منتخبات عربية من إجمالي 24 فريقًا مشاركًا في العرس القاري.