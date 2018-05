تابع لايف: بث مباشر لنتائج قرعة كأس أمم آسيا 2019 لحظة بلحظة‎

تتجه أنظار متابعي كرة القدم العربية والآسيوية، اليوم الجمعة، صوب برج خليفة في مدينة دبي الإمارات؛ لمتابعة قرعة بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي تحتضنها البلاد، العام المقبل.

وهذه النسخة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1956 بمشاركة 24 منتخبًا، بعد أن كان العدد 16 حتى النسخة الماضية في أستراليا عام 2015.

وستشهد البطولة 51 مباراة، تقام على 8 ملاعب، في مدن أبوظبي والعين ودبي والشارقة، وتستمر على مدار 28 يومًا، في الفترة ما بين 5 يناير/ كانون الثاني – 1 فبراير/ شباط، العام المقبل.

ويشارك في النسخة المقبلة لأمم آسيا 10 منتخبات عربية من إجمالي 24 فريقًا مشاركين في العرس القاري.

بدأت الآن مراسم قرعة #كأس_آسيا2019 ، تابعوها مباشرةً عبر موقعنا الرسمي https://t.co/9k1coS8sQP — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) ٤ مايو ٢٠١٨

We speak to Iran legend Ali Daei ahead of the #AsianCup2019 Final Draw tomorrow! ????: https://t.co/VYQD4gc71Z pic.twitter.com/dO7OB2JLoZ — #AsianCup2019 (@afcasiancup) ٣ مايو ٢٠١٨

وستوزع المنتخبات خلال القرعة على 6 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مستويات، حسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في أبريل/ نيسان الماضي.

وجاءت الإمارات وإيران وأستراليا (حامل اللقب) واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية في المستوى الأول.

بينما ضم المستوى الثاني: الصين وسوريا وأوزبكستان والعراق وقطر وتايلاند، وضم الثالث: قيرغيزستان ولبنان وفلسطين وعمان والهند وفيتنام، وجاءت كوريا الشمالية والفلبين والبحرين والأردن واليمن وتركمانستان في المستوى الرابع.

الموعد والقنوات الناقلة

موعد قرعة كأس آسيا 2019 في الإمارات، هو اليوم الجمعة 4-5-2018 الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرّمة 18:30 بتوقيت أبو ظبي.

وستبث القرعة على قناة beIN SPORTS الإخبارية المفتوحة.