موعد مباراة الجزيرة وبیرسبولیس والقنوات الناقلة

يستعد نادي الجزيرة الإماراتي لمواجهة منافسه بیرسبولیس من إيران، الأحد المقبل، على استاد محمد بن زايد، في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة الأحد المقبل، الموافق 6 مايو، الساعة 18:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت القاهرة، 16:30 بتوقيت غرينتش.

وتبث مباراة الجزيرة وبیرسبولیس على شبكة قنواتBeIN SPORTS القطرية.

ويسعى لاعبو الجزيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة الإياب لبلوغ ربع النهائي لأول مرة في تاريخ النادي.

وهذه أول مواجهة بين الجزيرة وبیرسبولیس.

وفي 10 مشاركات، هذه المرة الثالثة التي يصل فيها الجزيرة إلى دور الـ 16، بعد أعوام 2012 و2014.

ويأمل الجزيرة بالمضي قدمًا في البطولة، لتعويض الإخفاق المحلي، بعد أن خسر لقب الدوري الإماراتي لصالح العين.

ويشارك الجزيرة إلى جانب العين في دور الـ 16، إذ يلتقي البنفسجي مع الدحيل القطري.