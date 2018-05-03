ماجد النفيعي: بعض أجانب النادي الأهلي السعودي يرفضون المشاركة في دوري أبطال آسيا

قال ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي، إن مجلس إدارة النادي اكتشف قضية جديدة بمبلغ 115 ألف ريال؛ ما دفع ديون النادي نحو الزيادة.

وأشار النفيعي لبرنامج الخيمة إلى أن الأهلي يبحث عن وسائل استثمارية لسداد الديون وتسجيل اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأمل النفيعي في الحصول على دعم هيئة الرياضة بالسعودية، بعدما وصف وضع النادي ماليًا بالخانق.

وشدد النفيعي على أن حجم الديون في النادي صادم، إذ بلغ 110 ملايين ريال.

وكشف النفيعي أن بعض لاعبي الأهلي الأجانب يرفض العودة والمشاركة في الآسيوية بسبب الديون.

وينتظر الأهلي مواجهة هامة للغاية في دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل أمام السد في ذهاب دور الـ16 من عمر المسابقة التي يمثل فيها المملكة العربية السعودية وحيدًا بعد خروج الهلال.