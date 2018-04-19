هدفان عربيان ضمن الأجمل في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة الأهداف المرشحة لجائزة “هدف الأسبوع”، في الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وسوف يتم تحديد الهدف الفائز من خلال تصويت الجمهور عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي.

وتضم قائمة الأهداف المتنافسة، هدف عمر عبدالرحمن لاعب العين الإماراتي في مباراة الريان القطري، وهدف شروف موختيدينوف لاعب ناساف الأوزبكي في مرمى الوصل الإماراتي.

وهناك أيضًا هدف المصري مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السعودي، في شباك الجزيرة الإماراتي، وهدف ليم سيون يونج، لاعب تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، في المباراة أمام كيتش.