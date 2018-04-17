موعد مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد اكتمال عقد المتأهلين (صورة)

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن لحق النادي الأهلي السعودي بكل من ذوب آهن أصفهان الإيراني، والدحيل القطري في التأهل.

وفاز الأهلي على مضيفه الجزيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، ليحسم الصدارة بالمجموعة الأولى بعدما ضمن الفريقان في وقت سابق التأهل لدور 16 بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتعادل ذوب آهن أصفهان مع مضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بهدف لكل منهما، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية من البطولة.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب الدحيل على ضيفه الوحدة الإماراتي بهدف دون رد، سجله عبدالرحمن مصطفى في الدقيقة 47.

وفي وقت سابق تأهل العين الإماراتي، والاستقلال الإيراني لنفس الدور.

وفيما يلي موعد مباريات دور الـ16 لمجموعة غرب آسيا:

اليكم جدول مباريات ثمن نهائي #دوري_أبطال_آسيا لمنطقة غرب آسيا pic.twitter.com/7DgzY5xJMs — قناة الكأس (@alkasschannel) ١٧ أبريل، ٢٠١٨

العين أمام الدحيل

ذوباهان أمام استقلال طهران

السد أمام الأهلي

الجزيرة أمام بيروزي

مباريات الذهاب ستُقام بتاريخ 7و8 مايو على أرض وصفاء المجموعات

مباريات الإياب ستُقام بتاريخ 14-15 مايو على أرض أبطال المجموعات