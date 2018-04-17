النادي الأهلي السعودي يعبر الجزيرة الإماراتي بثنائية في دوري أبطال آسيا (فيديو)

سجل النادي الأهلي السعودي هدفين في أول نصف ساعة ليفوز 2-1 على مضيفه الجزيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، ليحسم الصدارة بالمجموعة الأولى بعدما ضمن الفريقان في وقت سابق التأهل لدور 16 بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وتقدم صالح العمري للفريق الزائر مبكرًا بعد ست دقائق من متابعة لتمريرة عرضية بعد مجهود رائع من حمدان الشمراني.
وضاعف المصري مؤمن زكريا التقدم بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30.
وقلّص البرازيلي رومارينيو الفارق للجزيرة في الدقيقة 67.
فيديو : أهداف المباراة #الاهلي_السعودي 2 – 1 #الجزيرة_الاماراتي #دوري_أبطال_اسيا pic.twitter.com/CnwPNt6mVa
— قناة الكأس (@alkasschannel) April 17, 2018
ورفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة في ختام المجموعة وسيواجه السد القطري في دور 16 بينما يملك الجزيرة ثماني نقاط في المركز الثاني وسيلتقي مع بيروزي الإيراني الشهر المقبل.
وتساوى الغرافة مع الجزيرة في رصيد النقاط بفوزه خارج أرضه 3-1 على تراكتور سازي في إيران لكن الفريق القطري ودع المسابقة بسبب المواجهات المباشرة مع الجزيرة الذي تفوق عليه مرتين.