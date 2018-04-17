النادي الأهلي السعودي يعبر الجزيرة الإماراتي بثنائية في دوري أبطال آسيا (فيديو)

سجل النادي الأهلي السعودي هدفين في أول نصف ساعة ليفوز 2-1 على مضيفه الجزيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، ليحسم الصدارة بالمجموعة الأولى بعدما ضمن الفريقان في وقت سابق التأهل لدور 16 بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم صالح العمري للفريق الزائر مبكرًا بعد ست دقائق من متابعة لتمريرة عرضية بعد مجهود رائع من حمدان الشمراني.

وضاعف المصري مؤمن زكريا التقدم بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

وقلّص البرازيلي رومارينيو الفارق للجزيرة في الدقيقة 67.

ورفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة في ختام المجموعة وسيواجه السد القطري في دور 16 بينما يملك الجزيرة ثماني نقاط في المركز الثاني وسيلتقي مع بيروزي الإيراني الشهر المقبل.

وتساوى الغرافة مع الجزيرة في رصيد النقاط بفوزه خارج أرضه 3-1 على تراكتور سازي في إيران لكن الفريق القطري ودع المسابقة بسبب المواجهات المباشرة مع الجزيرة الذي تفوق عليه مرتين.