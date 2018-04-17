الوحدة الإماراتي ينهي مشواره بدوري أبطال آسيا بالخسارة من الدحيل

أكمل الدحيل القطري مسيرة مثالية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه 1-صفر على ضيفه الوحدة الإماراتي ليحقق علامة النجاح الكاملة بعد ستة انتصارات متتالية، اليوم الثلاثاء.

ونال الدحيل 18 نقطة وضمن في وقت سابق التأهل لدور 16، لمواجهة العين الإماراتي، وسيرافقه زوب آهان الإيراني إلى الدور المقبل بعد تعادله 1-1 مع لوكوموتيف في أوزبكستان، اليوم.

وتساوى زوب آهان مع لوكوموتيف برصيد سبع نقاط، لكن الفريق الإيراني تفوق في المواجهات المباشرة.

وسجل عبدالرحمن مصطفى هدف الدحيل في بداية الشوط الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وطُرد سالم سلطان من الوحدة في الدقيقة 39، ثم طُرد المدافع البرازيلي لوكاس مينديز من الدحيل في الدقيقة 84.

وأنهى الوحدة مشواره بتذيل المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط فقط.