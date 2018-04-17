مباراة الأهلي والجزيرة.. 4 أمور يجب أن تعرفها قبل مواجهة دوري أبطال آسيا

يحل فريق الأهلي السعودي ضيفاً ثقيلاً على نظيره الجزيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وضمن الفريقان التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا، ويتصدر الأهلي السعودي برصيد 11 نقطة وخلفه الجزيرة الإماراتي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي بعض الأمور عن مواجهة الأهلي والجزيرة.. فإلى السطور التالية:

سباق الصدارة

يتسابق الفريقان على خطف صدارة ترتيب المجموعة الأولى خاصة أن الأهلي والجزيرة ضمنا التأهل لدور الستة عشر.

وتبدو كفة الأهلي السعودي أرجح لخطف بطاقة الصدارة خاصة أن الفريق يملك 11 نقطة وسبق له الفوز ذهابًا على الجزيرة بهدفين مقابل هدف.

ويحتاج الجزيرة للفوز على الأهلي وتعويض هزيمته ذهاباً بنتيجة 2-1 من خلال الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين نظراً للاعتماد على قاعدة المواجهات المباشرة.

ويلعب صاحب صدارة هذه المجموعة مع السد القطري في دور الستة عشر للبطولة بينما يلعب صاحب المركز الثاني مع بيرسبوليس الإيراني.

تاريخ المواجهات

لعب الفريقان من قبل في دوري أبطال آسيا 4 مرات على مدار 3 نسخ 2010 و2012 و2018 بخلاف العديد من المواجهات الودية.

وبدأت المواجهات الرسمية في نسخة 2010 بدور المجموعات وفاز الأهلي ذهاباً وإياباً بنتيجة 5-1 و2-0، وتقابلا في دور الستة عشر بنسخة 2012 وفاز الجزيرة بنتيجة 4-2 بضربات الترجيح بعد مباراة مثيرة شهدت التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

وفي مباراة الجولة الثانية للمجموعة الأولى هذا العام ، فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف وهو ما يعني أن الجزيرة لم يعرف طعم الفوز على الأهلي.

وداع ريبروف

تتناثر الأنباء قبل مباراة الجزيرة بأن هذا اللقاء سيكون الأخير للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني لفريق الأهلي السعودي.

وتولى ريبروف مهمة قيادة النادي الأهلي خلفاً للمدرب السويسري المخضرم كريستيان جروس، وقاد المدرب الأوكراني خلال 37 مباراة فاز في 22 لقاء وتعادل 10 مباريات وتلقى 5 هزائم.

وفشل ريبروف في تحقيق لقب الدوري السعودي بخلاف الخروج من بطولة كأس الملك ودخل في خلاف مع نجم الفريق السوري عمر السومة.

ويعتمد ريبروف في مواجهته ضد الجزيرة على أبرز لاعبي الأهلي المهاجم مهند عسيري واليوناني إيوانيس فيتفايزيديس وعبد الفتاح عسيري وتيسير الجاسم والأسترالي مارك ميليجان والبرازيلي ليوناردو.

تين كات وطموح الجزيرة

يملك الجزيرة الطموح الكبير لاعتلاء الصدارة، ويعتمد الفريق الإماراتي على خبرة مدربه الهولندي هينك تين كات المدير الفني الذي قاد الفريق لإنجازات كبيرة بحصد الدوري والتأهل للمربع الذهبي ببطولة كأس العالم للأندية.

ويعتمد الجزيرة على أبرز نجومه الدويتو الهجومي علي مبخوت والبرازيلي رومارينهو بجانب صانع الألعاب المغربي مبارك بوصوفة مع وجود خلفان مبارك بجانب محمد جمال وحارب السعدي وسالم راشد.