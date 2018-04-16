الوصل يودّع دوري أبطال آسيا بخسارة سادسة

أهدر الوصل الإماراتي تقدمه في دبي أمام منافسه ناساف كارشي من أوزبكستان إلى خسارة 2/1، في الجولة السادسة من المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

تقدم الوصل بهدف البرازيلي فابيو ليما في الدقيقة 33، لكنه استقبل هدفين من شروف موختيدينوف وبوبير عبدالخالقوف في الدقيقتين 47 و48.

وهذه الخسارة السادسة للوصل، ولم يحقق أي نقطة في مشواره الآسيوي، واستقبل 10 أهداف.

ويتذيل الوصل ترتيب المجموعة دون أي نقطة، في حين تأهل بيرسبوليس والسد القطري إلى الدور المقبل.

وأصبح الوصل أول فريق إماراتي لا يجمع أي نقطة في البطولة الآسيوية، ورابع نادٍ من منطقة غرب آسيا، والثامن في تاريخ دوري أبطال آسيا، بعد العربي 2012، ودونغ تام 2007، ودا نانغ 2006، وهوانغ آنه 2005، ونيفتشي والشرطة 2004، وأوستسابا 2003، ونيسا عشق أباد 2003.