الهلال يختتم مشواره في دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام الاستقلال

اختتم نادي الهلال السعودي مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام الاستقلال الإيراني، في ختام مباريات المجموعة الرابعة.

وسجل الاستقلال الإيراني هدف المباراة الوحيد عبر لاعبه فوريا غفوري في الدقيقة 36.

ورفع الفوز رصيد الاستقلال إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، علمًا أنه ضمن التأهل قبل المباراة، ويتقدم بنقطتين عن العين الإماراتي الذي هزم الريان القطري 4/1.

وظل الهلال في قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط من تعادلين ليودع البطولة مبكرًا.

وكان الهلال قد ضمن التتويج بلقب الدوري السعودي الخميس الماضي عقب فوزه 4/1 على الفتح في الجولة الأخيرة.