هدف مباراة الهلال والاستقلال.. الفريق الإيراني يخترق مرمى علي الحبسي (فيديو)

سجل الاستقلال الإيراني أول أهداف المباراة التي تجمعه مع نادي الهلال السعودي، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 36 عبر المدافع فوريا غفوري.

يشار إلى أن الاستقلال ضمن التأهل إلى الدور المقبل، والفوز اليوم يرفع رصيده إلى 12 في الصدارة، في حين أن الهلال ودع البطولة من الدور الأول بعدما جمع نقطتين فقط.

ونجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي الخميس الماضي، وهو وصيف نسخة العام الماضي.