أهداف مباراة العين والريان.. الزعيم يتقدم برباعية (فيديو)

سجل المهاجم المصري حسين الشحات هدفًا لناديه العين في مباراته أمام الريان القطري في الجولة السادسة والأخيرة لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وجاء هدف الشحات في الدقيقة 11 من الشوط الأول بعدما تابع تسديدة من البرازيلي كايو ردها حارس الريان عمر باري.

وحال نجاح العين الملقب بالزعيم بين أندية الإمارات في الحفاظ على فوزه فإنه سيرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني متساويًا مع نادي الاستقلال الإيراني متصدر ترتيب المجموعة.

وسجل عمر عمبدالرحمن (عموري) هدفًا رائعًا من ركلة حرة في الدقيقة 55 وضعها على يمين حارس الريان الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تلج مرماه.

وأضاف النجم السويدي ماركوس بيرغ الهدف الثالث في الدقيقة 78 بعدما تلقى كرة عرضية من الياباني تسوكاسا شيوتاني.

وأكمل بيرغ رباعية العين في الدقيقة 78 .

لكن حال تعرض العين للخسارة فإنه سيتراجع إلى المركز الثالث مانحًا المركز الثاني للريان.

وهذا أول هدف لحسين الشحات الذي انضم للعين في يناير الماضي قادمًا من نادي مصر المقاصة حتى نهاية الموسم.