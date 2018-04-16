مباراة الهلال ضد الاستقلال.. ماذا ينتظر “الزعيم” في أول مواجهة برئاسة سامي الجابر؟

يخوض نادي الهلال السعودي مواجهته الأخيرة بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا أمام ضيفه الاستقلال الإيراني في الكويت.

وودع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا رسميًا بعد أن احتل المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين في مواجهة الاستقلال الذي ضمن التأهل بشكل رسمي بوصوله إلى 9 نقاط.

ويخوض الهلال، المتوج مؤخرًا بلقب الدوري السعودي، أول مباراة في عهد رئيسه الجديد سامي الجابر، الذي تولى مقاليد الأمور خلفًا للأمير نواف بن سعد.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح هذه المواجهة:

???? | وسط متابعة عشّاق #الزعيم في الكويت #الهلال يؤدي مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة "الاستقلال الإيراني" مساء الغد. pic.twitter.com/zo1gZmWYLJ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 15, 2018

مواجهة حفظ ماء الوجه

يعد اللقاء بمثابة حفظ ماء الوجه بالنسبة للهلال أمام جماهيره ولاعبيه المتحفزين لحصد الانتصار رغم الوداع المخيب للآمال للبطولة القارية.

ولم يتوقع أكثر المتشائمين للهلال الخروج المبكر من دور المجموعات وخاصة أن الفريق السعودي كان وصيفًا للنسخة الماضية إلا أن الإصابات ورحيل الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق، ألقى بظلاله على أداء الزعيم.

روح البطل

يدخل الهلال المباراة متسلحًا بروح البطل من أجل حصد الانتصار وخاصة أن الفريق لديه روح معنوية مرتفعة بعدما توج بلقب الدوري السعودي للمرة 15 في تاريخه.

استطاع الهلال أن يعبر المنافسة الصعبة مع الأهلي بالدوري وأسعد جماهيره باللقب وبالتالي يأمل إنهاء موسمه بفوز على الاستقلال.

براون ومفترق الطرق

يبدو اللقاء بمثابة اختبار مهم للمدرب الأرجنتيني خوان براون الذي قاد سفينة الهلال لنهاية الموسم بعد رحيل مواطنه رامون دياز.

ويترقب الجميع ومع تعيين سامي الجابر رئيسًا للهلال أن يتحدد مصير براون سواء بالبقاء أو الرحيل عن منصبه كمدير فني للهلال.

وتبدو هناك أسماء مرشحة لتولي المنصب، إلا أن الفوز بالدوري رفع أيضًا أسهم براون في إمكانية الاستمرار في منصبه واستكمال مشواره مع الزعيم.

الاستقلال والصدارة

يبحث الاستقلال خلال المباراة عن الخروج بالفوز من أجل ضمان الصدارة والعبور إلى دور الستة عشر في مقعد المركز الأول.

ويتفوق الاستقلال في تاريخ مواجهاته ضد الهلال بواقع 3 انتصارات مقابل فوزين للهلال وتعادلين وهو الأمر الذي يجعل الفريق الإيراني متسلحًا بالماضي والحاضر.

ويعتمد الاستقلال على خبرة مدربه الألماني القدير وينفرد شايفر، الذي نجح في تقديم كرة جماعية وصورة رائعة في دوري الأبطال حتى الآن.