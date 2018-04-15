زوران: مباراة العين والريان الفرصة الأخيرة للعبور إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

اعتبر مدرب نادي العين الإماراتي، الكرواتي زوران ماميتش، أن مباراة فريقه مع الريان، غدًا الإثنين، تعد بمثابة الفرصة الأخيرة بالنسبة لفريقه، ولا بديل خلالها عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3، لحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وقال زوران، في المؤتمر الصحفي: “بلا شك هي مباراة مهمة، وعلى درجة عالية بالنسبة لفريقي، ونثق جدًا في لاعبينا وقدراتهم، وأننا سوف نقدم مباراة جيدة وقوية ونحقق نتيجة إيجابية”.

وعن أبرز الغائبين عن فريقه، قال: “هناك لاعبان بسبب البطاقات الصفراء، هما عامر عبدالرحمن وإسماعيل أحمد، وبقية تشكيلة الفريق مكتملة وقادرة على تقديم عرض جيد”.

وعن توقعه لسير اللقاء، قال زوران ماميتش: “من الصعب أن نضع تصورًا أو سيناريو محددًا للمباراة، والعين دائمًا يلعب كرة هجومية، وسوف نلعب بالصورة المطلوبة بحثًا عن تحقيق الانتصار في اللقاء والتأهل”.

وعن قدرة فريق العين على التأهل لدور الـ16، قال زوران ماميتش: “في النسخة الماضية خسرنا في ربع النهائي، والنسخة التي قبلها وصلنا لنهائي البطولة، ونسعى لأن نكون في نسخة هذا العام في وضع أفضل ونصل لأبعد نقطة”.

ويحتل العين المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين، خلف المتصدر استقلال طهران، وبفارق نقطة أمام الريان القطري صاحب المركز الثالث.